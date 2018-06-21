Концепция развития сел будет разработана в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)
Депутаты Нижнетагильской думы в ходе заседания выездной комиссии, которая прошла 21 июня в Висимо-Уткинске, приняли решение о необходимом формировании концепции по развитию сельских территорий, прилегающих к Нижнему Тагилу.
Депутаты постоянной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Нижнетагильской думы посетили Висимо-Уткинск. Они отметили ряд проблем, которые присущи не только этому населенному пункту, но и всем прикрепленным к Нижнему Тагилу. Депутаты отмечают, что для всех них характерны не только текущие проблемы, но и проблемы более глобальные, например, такие, как сокращение населения.
В частности, в Висмо-Уткинске не работает детский сад, происходят частые отключения электричества, а также требуют ремонта дороги и здание школы.
По итогу объезда депутаты решили рассмотреть на заседаниях профильных комиссий вопросы ремонта спортзала и кровли в здании школы, обратить внимание на состояние дорог и подробнее познакомиться с идеей создания в Висимо-Уткинске фермерского хозяйства по производству молока и сыров, а также сформировать концептуальное видение перспектив развития сельских территорий, прилегающих к Нижнему Тагилу.
Видео: «Тагил-ТВ»
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