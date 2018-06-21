Концепция развития сел будет разработана в Нижнем Тагиле (ВИДЕО)

Депутаты постоянной комиссии по городскому и жилищно-коммунальному хозяйству Нижнетагильской думы посетили Висимо-Уткинск. Они отметили ряд проблем, которые присущи не только этому населенному пункту, но и всем прикрепленным к Нижнему Тагилу. Депутаты отмечают, что для всех них характерны не только текущие проблемы, но и проблемы более глобальные, например, такие, как сокращение населения.