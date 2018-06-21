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Нижний Тагил победил в региональном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Нижний Тагил победил в региональном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика»

21 июня, 23:40Общество
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