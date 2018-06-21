Нижний Тагил победил в региональном этапе конкурса «Лучшая муниципальная практика»

В Нижнем Тагиле насчитывается более 40 ТОСов (органы Территориального общественного самоуправления), через которые власть сотрудничает с гражданами.

Главным элементом ТОСов являются жители Нижнего Тагила, заботящиеся о чистоте, уюте и благоустройстве территории родного города.

В борьбе за звание победителя состязались 9 муниципальных образований: Нижний Тагил, Первоуральск, Каменск-Уральский, Волчанск, Байкаловское сельское поселение, Рефтинский городской округ, Верхняя Пышма, города Полевской и Михайловск. В сумме территории представили 15 проектов.

По информации с официального сайта Правительства Свердловской области, результаты финального этапа Всероссийского конкурса «Лучшая муниципальная практика», в котором будут участвовать проекты, будут объявлены осенью 2018 года.