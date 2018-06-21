Патриотическая акция «Звезда героя» пройдет 22 июня в Нижнем Тагиле

Акция «Звезда героя» начнется на Лисьей горе 22 июня в 14:00. Гостей ждут выступления творческих коллективов и спортивных секций города. В 20:00 в небо поднимется звезда, зажженная участниками акции. С 20:00 до 22:00 пройдет концертная программа с участием Эдуарда Шакурова и гостей города.

Международная мемориальная акция «Свеча памяти», приуроченная ко Дню памяти и скорби, проходит 21-22 июня во многих городах России. В Москве акция стартует вечером 21 июня, когда от свечи, освященной в Елоховском соборе, зажжется главная «Линия памяти» длиной в 1418 «георгиевских» свечей, где каждому дню войны будет посвящена отдельная свеча.

В Мурманске 22 июня также пройдет акция «Свеча памяти». Кроме того, в одном из скверов города состоится официальное открытие новой стелы в честь Зои Космодемьянской, которая первая из женщин удостоилась звания Героя Советского Союза во время Великой Отечественной войны.