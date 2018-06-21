Почти 14 тысяч свердловчан в 2017 году не дожили до пенсии

В прошлом году в Свердловской области до пенсии не дожили почти 14 тысяч свердловчан. Среди умерших – 10 894 человека – мужчины, женщины – 2 878. Это примерно 24% от всех умерших в 2017 году свердловчан. В общей сложности в регионе за минувший год умерли 57 685 человек.

Как пишет ZNAK, если бы пенсионный возраст подняли еще в 2017 году, то число не доживших до госвыплат свердловчан возросло бы на 2 817 человек. При этом количество умерших в трудоспособном возрасте составило бы 29% от всех смертей за год.

Напомним, что на прошлой неделе правительство России одобрило законопроект о повышении возраста выхода на пенсию. Теперь он составляет 65 лет для мужчин и 63 года для женщин.

В связи с этим более миллиона россиян подписали петицию против повышения пенсионного возраста.