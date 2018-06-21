Представительство ТК «Байкал Сервис» в Нижнем Тагиле отметило двухлетие деятельности

На рынок второго по величине города Свердловской области ТК «Байкал Сервис» полноценно вышла 16 июня 2016 года.

За два года активной работы в Нижнем Тагиле транспортная компания «Байкал Сервис», входящая в пятерку ведущих российских грузоперевозчиков, уверенно заняла место в числе лидеров нижнетагильского рынка перевозок сборных грузов.

Мы изначально пошли на поводу у клиентов, предложив профессиональный подход, конкурентные тарифы и, конечно, скорость доставки. У нас регулярная доставка в более чем 200 российских городов, а также в Беларусь, Казахстан и Кыргызстан. 99,7% отправляемых через нас грузов доставляется в заявленный срок сообщила руководитель филиала ТК «Байкал Сервис» в Нижнем Тагиле Анна Москвитина.

В настоящее время ТК «Байкал Сервис» представлена в Свердловской области двумя филиалами в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле, а также пятью городами адресной доставки. В список последних входят Асбест, Каменск-Уральский, Первоуральск, Ревда и Серов.

На фото: Приемосдатчик нижнетагильского филиала ТК «Байкал Сервис» Сергей Лебедев.