Три дополнительных причала и велодорожка появятся в «Тагильской лагуне» (ВИДЕО)

Предварительный эскиз благоустройства включает в себя 20-метровую зону вдоль берега городского пруда. Там планируется построить освещенную пешеходную зону со спуском к воде, а общее количество причалов вырастет с 4 до 7. Эскиз предполагает также постройку велосипедных дорожек, а в зимнее время года планируют нарезать лыжню, сообщает «Тагил-ТВ».