Три дополнительных причала и велодорожка появятся в «Тагильской лагуне» (ВИДЕО)
21 июня, 17:30Общество
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В Нижнем Тагиле планируется дополнительно благоустроить «Тагильскую лагуну», так, там разместят 20-метровую зону вдоль берега и велодорожку.
Сюжеты: Нижний Тагил
На прошедшем собрании Градостроительного совета Нижнего Тагила было принято решение продолжить благоустройство «Тагильской лагуны».
Предварительный эскиз благоустройства включает в себя 20-метровую зону вдоль берега городского пруда. Там планируется построить освещенную пешеходную зону со спуском к воде, а общее количество причалов вырастет с 4 до 7. Эскиз предполагает также постройку велосипедных дорожек, а в зимнее время года планируют нарезать лыжню, сообщает «Тагил-ТВ».
Стоит отметить, что речь пока идет об эскизе, окончательный проект благоустройства «Тагильской лагуны» не принят.
Видео: «Тагил-ТВ»
© TagilCity.ru
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей