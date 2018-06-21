Внучка продала квартиру вдовы ветерана ВОВ в Нижнем Тагиле

86-летняя жительница села Покровское проживала в доме с печным отоплением без водоснабжения и канализации, требующем капитального ремонта.

В 2016 году федеральный бюджет выделил вдове ветерана Великой Отечественной войны деньги на покупку нового жилья. Пенсионерка приобрела квартиру в Нижнем Тагиле и переехала туда вместе с внучкой.

Надеясь на помощь родственницы, пожилая женщина оформила дарственную на квартиру в пользу своей внучки. После оформления прав собственности внучка продала квартиру пенсионерки и уехала домой.

Прокурор Пригородного района подал иск в суд Свердловской области с просьбой признать договор дарения недействительным. В ходе слушания было доказано, что 86-летняя женщина не осознавала характер своих действий в силу возраста и состояния здоровья, сообщает ИА «Все новости».

Суд удовлетворил иск прокурора, квартира вернулась в собственность пенсионерки.