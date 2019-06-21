Директор екатеринбургского «Водоканала» ушел в отставку
Сегодня, 18:50ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Сегодня, 21 июня, стало известно, что директор МУП «Водоканал» в Екатеринбурге Игорь Дубровин покинул свой пост, пишет Znak.
Сюжеты: Екатеринбург
С понедельника приступить к обязанностям должен временно исполняющий обязанности директора, однако его имя пока не разглашается. Также не разглашаются причины ухода Дубровина.
Дубровин занимал должность главы «Водоканала» с марта 2019 года. Предшественник Дубровина Евгений Буженинов проработал на предприятии 11 месяцев. До него директором МУПа был Александр Ковальчик, который сейчас занимает должность первого заместителя главы администрации столицы Урала.
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