Евгений Куйвашев поручил создать музейный центр в Нижнем Тагиле

Как отметили на официальном портале Свердловской области, новый музей призван стать отражением наследия не только Нижнего Тагила, но и всего горнозаводского Урала. Директор музея-заповедника «Горнозаводской Урал» Эльвира Меркушева рассказала, что музейный центр может стать ядром историко-культурного кластера, который станет не только новым большим шагом в реализации нацпроекта «Культура», но и позволит привлечь в Нижний Тагил дополнительные туристический и инвестиционный потоки.

Наш проект в большей степени не о том, как отпраздновать 300 лет, а как сделать так, чтобы еще 300 лет в Нижнем Тагиле рождались дети и оставались жить здесь. И эти поколения должны иметь не только работу, но и культурную среду, эстетически привлекательную, исторически неподдельную и комфортную. Тогда эта территория будет готова к постоянному развитию, чтобы было куда приложить свои умения и знания,отметила Эльвира Меркушева.

Губернатор Евгений Куйвашев поручил подготовить проектную документации, необходимую для создания музейного центра, и обеспечить финансирование. Также он отметил, что особое внимание нужно уделить улучшению экологической обстановки в Нижнем Тагиле.

Это один из ключевых вопросов, от которых зависит качество жизни тагильчан. Мы должны сделать все необходимое, чтобы решить эту проблему. Считаю, что подготовку к предстоящему юбилею города необходимо вести в тесном контакте с градообразующими предприятиями Нижнего Тагила,заявил Евгений Куйвашев.