Куйвашев похвалил мэрию Нижнего Тагила за план подготовки к юбилею города
В резиденции губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева состоялось заседание по вопросам подготовки к празднованию 300-летия Нижнего Тагила, пишет «Тагильский рабочий».
Мэр Владислав Пинаев доложил о ходе подготовки, в частности сообщил о мероприятиях, направленных на улучшение экологической обстановки в городе, о ходе работ по строительству школы № 100 и детских садов, о работе над концессией по воде, о подписании соглашения по сортировке и утилизации ТКО. Также глава города рассказал о реализации проекта БКАД, реконструкции парков. В настоящий момент завершено проектирование легкоатлетического манежа и моста через Тагильский пруд.
Губернатор положительно оценил план по подготовке к юбилею города и подчеркнул, что необходимо особое внимание уделить строительству музейного комплекса.
Музейный комплекс необходимо сдать к юбилею города, средства выделить немедленно,сказал глава региона.
Также губернатор поинтересовался судьбой детской многопрофильной больницы. В планах — снести старое недостроенное здание и разработать новый проект.