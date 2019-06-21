Чиновники Нижнего Тагила пообещали наказывать за нарушения ремонта в рамках БКАДа
На всех объектах БКАД ведётся строгий контроль со стороны Службы заказчика городского хозяйства, заявил на совещании по реализации проекта вице-мэр Нижнего Тагила по городскому хозяйству Владимир Юрченко.
В пример Юрченко привёл участок Северного шоссе, где «УБТ-Сервис» нарушил технологию установки бортового камня. По его словам, подрядчик, согласно выданному предписанию, уже устраняет нарушения. Кроме того, Юрченко рассказал, что несущая после выявления дефектов на улице Азовской способность основания дорожного покрытия усиливается щебнем.
Не менее строго контролируется и соблюдение правил техники безопасности. Наказываем организации, в том случае, если обнаруживаем, что специалисты работают на объекте без соответствующей формы, жилетов, рукавиц, а также на проезжей части при производстве работ валяется инструмент или строительный мусор, к примеру, пустые поддоны,цитирует Владимира Юрченко пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.
Напомним, в рамках нацпроекта БКАД в Нижнем Тагиле за шесть лет отремонтируют 116 км дорог на общую сумму 3,6 млрд рублей. Большая часть этой суммы (95%) будет выделена из федерального бюджета, оставшаяся — из местного. На сегодняшний день в работе уже 16 из 24 объектов. На большинстве из них завершены демонтажные работы и началась укладка бортового камня. До конца июня должны завершиться работы на улицах Товарный двор, Хвойная и Азовская.