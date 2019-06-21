Чиновники Нижнего Тагила пообещали наказывать за нарушения ремонта в рамках БКАДа

В пример Юрченко привёл участок Северного шоссе, где «УБТ-Сервис» нарушил технологию установки бортового камня. По его словам, подрядчик, согласно выданному предписанию, уже устраняет нарушения. Кроме того, Юрченко рассказал, что несущая после выявления дефектов на улице Азовской способность основания дорожного покрытия усиливается щебнем.

Не менее строго контролируется и соблюдение правил техники безопасности. Наказываем организации, в том случае, если обнаруживаем, что специалисты работают на объекте без соответствующей формы, жилетов, рукавиц, а также на проезжей части при производстве работ валяется инструмент или строительный мусор, к примеру, пустые поддоны,цитирует Владимира Юрченко пресс-служба мэрии Нижнего Тагила.