Правление губернатора Иркутской области Левченко запомнится коррупционными скандалами

Как сообщает издание irk.ru, с приходом Левченко на пост главы региона, в области активно начала развиваться так называемая «санитарная вырубка». По факту, власти просто получили разрешение на вырубку ценных лесных массивов. Так, на территории природного заказника Туколонь вырублено порядка 120 гектаров тайги. Это ставит под сомнение сам статус охраняемой территории. Эксперты оценивают совокупный ущерб от незаконной вырубки лесов в регионе более чем в 740 миллионов рублей.

Расследования сегодня ведутся в отношении должностных лиц ФБУ «Рослесзащита» - «Центра защиты леса Иркутской области», Службы по охране и использованию животного мира Иркутской области и АУ «Казачинско-Ленский лесхоз».

Прокуратура установила, что ситуация с вырубкой деревьев в Туколонь – это лишь малая часть. Несколько лет назад по разрешению министра лесного комплекса Иркутской области Сергея Шверды были заключены дополнительные соглашения аренды лесных участков с компаниями ООО «БратскВуд», ООО «Вилис», ООО «Братское лесное предприятие». Это повысило объемы по заготовке древесины, которая была добыта. В том числе, с охраняемых территорий. Показания в этом деле уже получены от Сергея Шверды. Ведется расследование.

Кроме того, прокуратура рассматривает дело о незаконном изготовлении актов лесопатологического обследования массивов в Балаганском и Качугском районах в 2017-2018 годах. Здесь имела место быть все та же схема: выдавалось разрешение на санитарную рубку, а после «погибшие» деревья реализовывались по акту купли-продажи. Нанесенный ущерб эксперты оценили в 48 миллионов рублей.

Но это не последний инцидент, к которому причастен Левченко. Историю об охоте на спящего медведя слышал даже сам президент России. На сегодняшний день все организаторы охоты находятся под следствием. Левченко же в этом деле проходит как свидетель. Тем не менее, выстрел в спящее животное совершил именно он.

Одним из самых резонансных дел было возбуждено против ООО «Звезда». Руководство компании связывают с семьей губернатора Иркутской области. Так, в ООО «Звезда» представили поддельные документы для участия в тендере по установке лифтов. Сумма контракта составляла 500 миллионов рублей. К слову, аукцион компания провалила.