«Рифей» рассказал об итогах проверки в Верхней Салде после жалобы Путину

18 июня в единую диспетчерскую службу уже поступал сигнал о захламленности площадки, в этот же день в интернете появились фотографии.

Утром 19 июня спецтранспорт выехал в приоритетном порядке на площадку для уборки. Вероятно, кто-то свалил груду мусора после того, как контейнеры уже были вычищены,рассказал Фёдор Потапов для URA.RU.

Фёдор заявил, что когда президенту показывали фотографии площадка уже была убрана, а «отходы были образованы неким предпринимателем, а не обычными жителями домов». Юридические лица обязаны заключать договор на вывоз мусора. Фёдор добавил, что на данный момент, в северной зоне всего 12% юридических лиц заключили договор с «Рифеем».

Куда сваливают свой мусор остальные 88% — непонятно. Да, кто-то не образует отходы, но есть и такие, кто бизнес ведет, деятельность осуществляет, и при этом не спешат заключить договор, предпочитая пользоваться контейнерными площадками жилых домов. Осложняет ситуацию и то, что установить лицо, бросившее мусор в неустановленном для этого месте, крайне сложно,передают слова Фёдора URA.RU.

Исполнительный директор «Рифея» добавил, что и ранее горожане обращались в диспетчерскую службу, «но это были рабочие ситуации и решались они оперативно».