Сбербанк защищает своих клиентов при помощи искусственного интеллекта

Больше всего угроз для кибербезопасности, как подчеркнул Попов, исходит из области социальной инженерии. Для защиты клиентов от мошенников в банке разработали инновационную систему фрод-мониторинга. В ее основу лег искусственный интеллект. Механизм может обрабатывать до 200 миллионов операций в течении 24 часов. Кроме того, система дает им оценку по тысячи параметрам, пишет ТАСС.

Попов отметил, что за период с января по май текущего года, инновационная система безопасности Сбербанка смогла предотвратить кражи на сумму порядка 410 миллионов рублей. Кроме того, специалисты зафиксировали снижение активности мошенников. Так, за третий и четвертый кварталы прошлого года было предотвращено краж всего на 1,56 миллиарда рублей.

Попов также рассказал о системах мошенничества, которые непосредственно воздействуют на самого пользователя. Среди них он выделил поддельные договоры и сайты-клоны. То, что люди еще «попадаются» на такие уловки, по мнению специалиста, свидетельствует о низкой осведомленности населения по вопросам кибербезопасности. Он добавил, что в Сбербанке работают над повышением грамотности пользователей в этом вопросе.

Также он сообщил о системе защиты в дистанционном обслуживании клиентов программы «Сбербанк Бизнес Онлайн». Она, как подчеркнул Попов, надежно оснащена тремя видами многофакторной аутентификации и двумя видами шифрования канала передачи данных.

Сегодня в России уже более года функционирует сервис, благодаря которому можно не выходя из дома зарегистрировать свое дело или открыть счет. Этот сервис значительно упрощает ведение дел бизнесмену. Попов отметил, что в данной системе каждый день регистрируется по 150 компаний.