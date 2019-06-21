Свердловчанин заплатит два миллиона рублей за незаконную вырубку леса

С 1 октября по 30 ноября 2017 года Валерий Ермолин совершил вырубку леса без наличия на то соответствующего разрешения и договора аренды или купли-продажи. С целью материального обогащения он вырубил 279 хвойных деревьев общим объемом 341 кубометр. Древесиной Ермолин распорядился по собственному усмотрению. Своими действиями он причинил ущерб Тугулымскому лесничеству в размере 3,9 миллиона рублей.

Свою вину в ходе следствия мужчина признал частично, сообщив, что вырубил 139 деревьев на сумму 1,9 миллиона рублей. В ходе судебного процесса Ермолин согласился с доказательствами, предоставленными следствием, раскаялся и признал вину в полном объеме.