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#домахорошо
Теодор Курентзис покидает пост худрука Пермского театра оперы и балета
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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Теодор Курентзис покидает пост худрука Пермского театра оперы и балета

Сегодня, 14:56ОбществоФото: Фан-клуб Теодора Курентзиса в соцсети
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