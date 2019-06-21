Теодор Курентзис покидает пост худрука Пермского театра оперы и балета
Сегодня, 14:56ОбществоФото: Фан-клуб Теодора Курентзиса в соцсети
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О том, что Теодор Курентзис покидает Пермский театр оперы и балета стало известно от пресс-службы учреждения культуры сегодня, 21 июня.
Курентзис при этом продолжит руководить Дягилевским фестивалем. После ухода из театра он планирует сосредоточиться на развитии оркестра и хора musicAeterna.
Как пояснил директор театра Андрей Борисов, Курентзис останется в Перми.
Он продолжит радовать жителей Перми симфоническими программами, а также будет осуществлять постановки в своем родном пермском театре,сообщил корреспондентам Ура.ру Борисов.
Ранее сообщалось, что Курентзис уезжает в Санкт-Петербург и забирает с собой треть театральной труппы.
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