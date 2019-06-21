В Екатеринбурге экс-владелец алкомаркетов «Магнум» замуровал вход в квартиру

Проданная на торгах квартира площадью более 100 квадратных метров располагается в центре Екатеринбурга — на улице Хохрякова. Имущество на торги выставили по причине банкротства, инициированного самим Савиновым, он задолжал около 28 миллионов рублей. В настоящий момент, как следует из открытых источников, бизнесмен должен еще восемь миллионов рублей, на часть его имущества наложен арест.