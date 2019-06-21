В Екатеринбурге экс-владелец алкомаркетов «Магнум» замуровал вход в квартиру
Сегодня, 09:10ОбществоФото: Е1.ru
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Судебные приставы в Екатеринбурге пришли вскрывать проданную на торгах в рамках процедуры банкротства квартиру экс-владельца алкомаркетов «Магнум» Григория Савинова и обнаружили, что за дверью находится свежая кирпичная кладка, пишет портал Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
Проданная на торгах квартира площадью более 100 квадратных метров располагается в центре Екатеринбурга — на улице Хохрякова. Имущество на торги выставили по причине банкротства, инициированного самим Савиновым, он задолжал около 28 миллионов рублей. В настоящий момент, как следует из открытых источников, бизнесмен должен еще восемь миллионов рублей, на часть его имущества наложен арест.
Спорную квартиру бизнесмен отказался передавать новому владельцу, тогда на место приехали судебные приставы, которые и обнаружили, что вход замурован. Кирпичную кладку в настоящий момент убрали рабочие.
Савинов корреспондентам Е1 сообщил, что сейчас не занимается предпринимательством, ситуацию с квартирой он не прокомментировал.
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