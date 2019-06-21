В Екатеринбурге мусульмане восстановят из руин исторический особняк
Сегодня, 19:46ОбществоФото: скриншот с сервиса «Яндекс.Карты»
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В Екатеринбурге будет восстановлен особняк статского советника Ф. Миллера, сообщается на сайте госохраны объектов культурного наследия региона.
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Восстановлением здания займется региональное духовное управление мусульман Свердловской области. Сейчас объект находится в аварийном состоянии. В проекте подробно описано, как здание можно отреставрировать, где разместить вход, гардероб, санузлы, лестницу и т. д.
Особняк Миллера был построен в 1845-1855 годах. В 1920-х его передали мусульманам. Ранее там размещался культурный центр и проводились молитвы.
В 2017 году Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области планировало изъять особняк у духовного управления мусульман, поскольку здание длительное время находилось в запустении.
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