В Екатеринбурге мусульмане восстановят из руин исторический особняк

Восстановлением здания займется региональное духовное управление мусульман Свердловской области. Сейчас объект находится в аварийном состоянии. В проекте подробно описано, как здание можно отреставрировать, где разместить вход, гардероб, санузлы, лестницу и т. д.

Особняк Миллера был построен в 1845-1855 годах. В 1920-х его передали мусульманам. Ранее там размещался культурный центр и проводились молитвы.