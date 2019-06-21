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В Екатеринбурге мусульмане восстановят из руин исторический особняк
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургКонфликт вокруг Храма-на-Драме
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В Екатеринбурге мусульмане восстановят из руин исторический особняк

Сегодня, 19:46ОбществоФото: скриншот с сервиса «Яндекс.Карты»
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