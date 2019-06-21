В Екатеринбурге в августе начнется строительство ледовой арены
Сегодня, 18:31ОбществоФото: ООО «УГМК-Холдинг»
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В Екатеринбурге на месте снесенной телебашни в августе начнется строительство ледовой арены УГМК, сообщает Е1.
Сюжеты: Екатеринбург
На данный момент проектная документация находится на экспертизе. Планируется, что после ее прохождения, в августе 2019 года начнётся строительство. Строительство займет четыре года и завершится в 2022 году.
Напомним, что телебашню снесли в марте 2018 года. В июне проект планировки и проект межевания по этой территории прошел публичные слушания.
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