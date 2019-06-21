В Каменске-Уральском пациентке во время операции врачи проткнули органы

Женщина являлась супругой майора МЧС Каменска-Уральского. В 2016 году она обратилась в больницу с жалобами на боли в животе. Врачи сказали, что у нее камни в желчном пузыре и надо делать операцию.

После лапароскопии пациентке стало плохо: поднялась температура и сильно заболел живот. Супруг женщины пояснил, что врачи не придали симптомам значения, сказав, что такое бывает. На четвертый день ее перевели в реанимацию, а затем направили в Екатеринбург. Однако спасти женщину не удалось, она скончалась из-за начавшегося перитонита.