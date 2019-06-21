В Каменске-Уральском пациентке во время операции врачи проткнули органы
Судмедэксперты установили, что действия врачей больницы Каменска-Уральского привели к смерти пациентки, сообщает Е1.
Женщина являлась супругой майора МЧС Каменска-Уральского. В 2016 году она обратилась в больницу с жалобами на боли в животе. Врачи сказали, что у нее камни в желчном пузыре и надо делать операцию.
После лапароскопии пациентке стало плохо: поднялась температура и сильно заболел живот. Супруг женщины пояснил, что врачи не придали симптомам значения, сказав, что такое бывает. На четвертый день ее перевели в реанимацию, а затем направили в Екатеринбург. Однако спасти женщину не удалось, она скончалась из-за начавшегося перитонита.
СК возбудил уголовное дело. Судмедэксперты установили, что между действиями врачей и смертью пациентки есть прямая связь. Во время операции ей повредили желчные протоки, и желчь начала поступать в живот. Женщине должны были незамедлительно оказать помощь.