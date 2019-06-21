В Нижнем Тагиле к Домам творчества присоединили детские центры
Сегодня, 13:06ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В целях повышения эффективности использования материально-технических, финансовых и кадровых ресурсов в Нижнем Тагиле детские центры присоединили к Домам творчества, соответствующее постановление опубликовано на сайте мэрии.
Сюжеты: Нижний Тагил
Детско-юношеский центр «Меридиан», МБУ «Мечта» и «Разведчик», художественно-эстетическая школа вошли в состав Дома детского творчества Ленинского района. Детско-юношеский центр «Радуга» — в состав Дома детского творчества Тагилстроевского района. В Дзержинском районе к Дому детского творчества присоединился детско-юношеский центр «Фантазия».
Также объединены станции юных техников.
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