В Нижнем Тагиле к Домам творчества присоединили детские центры

Детско-юношеский центр «Меридиан», МБУ «Мечта» и «Разведчик», художественно-эстетическая школа вошли в состав Дома детского творчества Ленинского района. Детско-юношеский центр «Радуга» — в состав Дома детского творчества Тагилстроевского района. В Дзержинском районе к Дому детского творчества присоединился детско-юношеский центр «Фантазия».