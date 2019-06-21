В Нижнем Тагиле рядом с госпиталем Тетюхина появится многопрофильная детская больница
Сегодня, 17:24ОбществоФото: TagilCity.ru
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Рядом с госпиталем Тетюхина в Нижнем Тагиле будет построена многопрофильная детская больница, заявил губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев во время обсуждения 300-летия города, сообщает АН «Между строк».
Сюжеты: Нижний Тагил
Также глава региона отметил, что недострой на Гальянке будет снесён и поручил мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву разработать типовой проект больницы и привязать его к месту строительства.
Напомним, что строительство больницы в районе Муринских прудов началось в середине 90-х годов, но было прекращено из-за недостатка финансирования. Позже недострой был передан на баланс Свердловской области, однако власти региона отказывались финансировать строительство. В 2014 году была озвучена цена проекта – 4,5 млрд рублей.
Министр здравоохранения Свердловской области Андрей Цветков во время своего визита в Нижний Тагил в ноябре 2018 года заявил, что детское медучреждение однозначно будет строиться.
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