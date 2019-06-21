В Нижнем Тагиле рядом с госпиталем Тетюхина появится многопрофильная детская больница

Также глава региона отметил, что недострой на Гальянке будет снесён и поручил мэру Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву разработать типовой проект больницы и привязать его к месту строительства.

Напомним, что строительство больницы в районе Муринских прудов началось в середине 90-х годов, но было прекращено из-за недостатка финансирования. Позже недострой был передан на баланс Свердловской области, однако власти региона отказывались финансировать строительство. В 2014 году была озвучена цена проекта – 4,5 млрд рублей.