В Нижнем Тагиле выросли зарплаты на предприятиях и снизилось количество безработных

При этом, как сообщил чиновник, фонд оплаты труда предприятий составил 49,4 миллиарда рублей, что превышает показатель 2017 года на 6%. На вопрос депутатов о заработной плате работников бюджетной сферы Бурдилов рассказал, что она соответствует майским указам президента, но варьируется в зависимости от отрасли.

За 2018 год зарплата учителей в муниципальных учреждениях города составила 33 тысячи рублей, сотрудники учреждений культуры и искусства получали в среднем 34,9 тысяч рублей, в учреждениях физкультуры и спорта зарплата — 27,8 тысяч рублей,сказал вице-мэр.

Замглавы также сообщил, что рост зарплат по сравнению с 2017 годом составил в среднем 6%.

Ещё он отметил, что положительные тенденции наметились и в сфере занятости. Так, в 2018 году в центр занятости обратились 7480 человек, что на 26% меньше чем в 2017 году. Из них были трудоустроены 5450 человек — это 71% от числа обратившихся. Безработных на конец 2018 года официально числилось 864 человека, а это на 266 меньше, чем по данным на конец 2017 года. Общегородской уровень безработицы — 0,44%.

На 1 января 2019 года численность постоянного населения составила 354,7 тысяч человек- на 1900 человек меньше, чем в 2018 году.