В Нижнетагильской драме поставили пьесу уральского драматурга Ярославы Пулинович

Режиссёром выступил Даниил Безносов из Краснодара. Он рассказал TagilCity.ru, что работает над спектаклем с 2018 года в рамках лаборатории молодой режиссуры «Театр — поколению Z». По словам худрука Нижнетагильского драмтеатра Игоря Булыгина, планировалась, что спектакль будет поставлен намного позже, но режиссёр и труппа «совпали». Сам Безносов высоко оценил качество световой аппаратуры в зале и актёров. Исполнительница главной роли Арины Головлёвой артистка Ирина Цветкова призналась, что работать в постановке ей было сложно, но интересно поскольку по сюжету девушка перевоплощается из молодой в старую.