В Нижнетагильской драме поставили пьесу уральского драматурга Ярославы Пулинович
Сегодня, 11:25ОбществоФото: TagilCity.ru
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В Нижнетагильском драматическом театра ставят пьесу по мотивам романа Михаила Салтыкова-Щедрина — «Головлёвы. Маменька». Её автор Ярослава Пулинович, выпускница Екатеринбургского государственного театрального института и ученица Николая Коляды, считается одним из ярчайших представителей уральской школы драматургии.
Режиссёром выступил Даниил Безносов из Краснодара. Он рассказал TagilCity.ru, что работает над спектаклем с 2018 года в рамках лаборатории молодой режиссуры «Театр — поколению Z». По словам худрука Нижнетагильского драмтеатра Игоря Булыгина, планировалась, что спектакль будет поставлен намного позже, но режиссёр и труппа «совпали». Сам Безносов высоко оценил качество световой аппаратуры в зале и актёров. Исполнительница главной роли Арины Головлёвой артистка Ирина Цветкова призналась, что работать в постановке ей было сложно, но интересно поскольку по сюжету девушка перевоплощается из молодой в старую.
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Премьера спектакля состоится 21 июня. Другие показы пройдут — 22 и 26 июня.
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