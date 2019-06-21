В Нижний Тагил прибудет ковчег с мощами святого праведного Симеона Верхотурского

Мощи святого покровителя Уральской земли будут пребывать в Свято-Троицком соборе Нижнего Тагила с 23 по 26 июня. Верующие смогут помолиться и приложиться к святыне с 08-00 до 19-00, каждый день перед мощами будут совершаться акафисты и молебны.

В четверг, 27 июня, мощи Симеона Верхотурского отправятся в храм во имя святых Царственных Страстотерпцев в селе Басьяновка.