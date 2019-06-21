В Нижний Тагил прибудет ковчег с мощами святого праведного Симеона Верхотурского
Сегодня, 22:41ОбществоФото: Нижнетагильская епархия
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В Нижнем Тагиле 23 июня, в воскресенье, состоится торжественная встреча ковчега с мощами святого праведного Симеона Верхотурского, сообщает пресс-служба Нижнетагильской епархии. Встречу возглавит Преосвященный Евгений, епископ Нижнетагильский и Невьянский, в сослужении городского духовенства.
Сюжеты: Нижний Тагил
Мощи святого покровителя Уральской земли будут пребывать в Свято-Троицком соборе Нижнего Тагила с 23 по 26 июня. Верующие смогут помолиться и приложиться к святыне с 08-00 до 19-00, каждый день перед мощами будут совершаться акафисты и молебны.
В четверг, 27 июня, мощи Симеона Верхотурского отправятся в храм во имя святых Царственных Страстотерпцев в селе Басьяновка.
Напомним, что с 20 по 25 июня в Нижнем Тагиле на площади у КДК «Современник» проходит пятая по счету православная ярмарка, которая объединила крупнейшие храмы, приходы и монастыри региона.
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