В Новоуральске вынесен приговор по уголовному делу с участием несовершеннолетнего

В ночь с 11 на 12 мая 2018 года в Новоуральске Рябович, находясь под действием алкоголя, предложил своему несовершеннолетнему товарищу совершить преступление — угнать автомобиль такси. Сообщники распределили роли, поймали машину такси и направились в сторону Серова. На 349-м километре трассы Екатеринбург — Нижний Тагил — Серов Рябович, находясь на заднем сиденье авто, нанес не менее 10 ножевых ударов водителю. В этот момент несовершеннолетний подельник принял на себя управление автомобилем, однако не справился, и машина съехала с дороги.