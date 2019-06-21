В Свердловской области экс-директор УК осужден за растрату денег жильцов

Шестакову было предъявлено обвинение по статьям «Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием» и «Нарушение авторских и смежных прав». Возбуждение уголовного дело инициировано по сообщению представителей компании «ЭнергосбыТ Плюс», основанием для обращения в правоохранительные органы стало удержание денежных средств жильцов, собираемых УК для оплаты коммунальных услуг. Таким образом, образовалась задолженность перед поставщиками ресурсов. Общая сумма материального ущерба составила 2,2 миллиона рублей. Кроме того, в ходе следствия на компьютерах жилищной организации была обнаружена нелицензионная версия программы 1С.