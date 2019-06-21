В Свердловской области наркосбытчик приговорен к восьми годам колонии

Осужденный приобрел наркотическое вещество у незнакомого мужчины. Затем ему позвонил покупатель, который хотел купить наркотик. Подсудимый продал ему 0,22 грамма наркотического средства, которые были изъяты полицейскими. После этого задержанный позвонил продавцу еще раз и попросил продать еще наркотика. Мужчина продал покупателю 0,026 грамм, которые ранее задержанный добровольно сдал полицейским. После того, как осужденный договорился об еще одной встрече с покупателем, он был задержан правоохранителями.