В Свердловской области наркосбытчик приговорен к восьми годам колонии
Сегодня, 20:03ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Житель поселка Белоярский приговорен к восьми годам колонии за сбыт наркотиков, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
Осужденный приобрел наркотическое вещество у незнакомого мужчины. Затем ему позвонил покупатель, который хотел купить наркотик. Подсудимый продал ему 0,22 грамма наркотического средства, которые были изъяты полицейскими. После этого задержанный позвонил продавцу еще раз и попросил продать еще наркотика. Мужчина продал покупателю 0,026 грамм, которые ранее задержанный добровольно сдал полицейским. После того, как осужденный договорился об еще одной встрече с покупателем, он был задержан правоохранителями.
Суд приговорил наркосбытчика к восьми годам колонии общего режима.
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