Администрация Горноуральского ГО купит библиобус за 2,5 миллиона рублей
Администрация Горноуральского городского округа (ГГО) планирует приобрести мобильный библиотечный комплекс. Заявку разместили на сайте Госзакупок 18 июня.
Библиобус появится в селе Петрокаменское под Нижним Тагилом. Заказчиком комплекса за 2 миллиона 590 тысяч рублей (такова начальная цена) стала местная библиотека. Деньги выделят из бюджета ГГО.
Согласно контракту, библиобус должен быть выпущен в 2020 году, у него должен быть только один владелец – поставщик товара. Масса транспортного средства не должна превышать 7,5 тонн, а двигатель (мощностью от 100 до 175 л.с.) должен соответствовать экологическому классу не ниже ЕВРО-5. У авто должна быть шестиступая коробка передач – автоматическая или механическая. В салоне в обязательном порядке требуется наличие не менее четырёх розеток по 220 В и двух по 12 В.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 26 июня, их закончат обрабатывать 29 числа. 30 июня определится победитель аукциона.
Первый в регионе комплекс библиотечного обслуживания появился два года назад в Ирбитском районе. Стоимость объекта в 2018 году составила 4 миллиона рублей. Библиобус дал доступ жителям Ирбитского района к порталу «Госуслуги». Компьютеры в библиотеке на колесах оснастили клавиатурой Брайля.