Администрация Горноуральского ГО купит библиобус за 2,5 миллиона рублей

Согласно контракту, библиобус должен быть выпущен в 2020 году, у него должен быть только один владелец – поставщик товара. Масса транспортного средства не должна превышать 7,5 тонн, а двигатель (мощностью от 100 до 175 л.с.) должен соответствовать экологическому классу не ниже ЕВРО-5. У авто должна быть шестиступая коробка передач – автоматическая или механическая. В салоне в обязательном порядке требуется наличие не менее четырёх розеток по 220 В и двух по 12 В.