Детская спортивная мода: обзор тенденций

Сегодня практически у каждого бренда есть спортивные коллекции сезона весна-лето и осень-зима. Если вы считаете, что у активных детей в гардеробе должна быть соответствующая обувь и одежда, переходите в интернет-магазин детской обуви, одежды и аксессуаров Red.ua. А теперь о тенденциях.

Спортивная обувь Ноги ребенка нуждаются в защите с первых шагов. Обувь должна быть удобной, правильного размера, не вызывать раздражения и поддерживать стопу в правильном положении. Из десятка моделей, кроссовки из натуральных материалов, с гибкой, легкой и чуть рифленой подошвой ― оптимальный вариант. А вот по дизайну выбор у молодежи немаленький:

Мальчикам производители предлагают модели темных расцветок, со светящейся подошвой, нашивками. Оригинально смотрятся изделия с прикольными надписями, изображением персонажей. Привлекают внимание и модели с комбинацией материалов и фактур.

Девочкам кроссовки выпускают в нежных пастельных оттенках, с цветочками и элементами вышивки. Для декора используют бусины, пайетки, стразы, а еще бантики, сердечки и звездочки. Особо актуальны белые экземпляры с контрастными вставками. Из застежек чаще встречаются только липучки или в сочетании со шнурками.

Перед покупкой обязательно измерьте размер и полноту ножки. А поскольку нога постоянно растет, то приветствуется небольшой запас в 0,5-0,7 мм. На сайте Red.ua: https://www.red.ua/ менеджеры всегда готовы помочь сделать правильный выбор и оформить заказ максимально быстро.

Спортивные костюмы Помимо кроссовок, для подвижных игр нужны и удобные вещи. Актуальный ассортимент составляют:

майки, футболки и топы;

шорты, лосины, штаны;

толстовки и худи;

костюмы.

Все спортивные комплекты сегодня шьют из специальных воздухопроницаемых материалов, удобного кроя, с ориентиром на сезонность применения. Дизайнеры добавляют в комплекты оригинальные элементы, контрастные вставки, комбинируют ткани. Посмотреть готовые стильные решения можно в онлайн-бутике Red.ua. Здесь же, по ссылке https://www.red.ua/women/bodi-kombinacii/ девушки могут выбрать модные комбинации, купальники, сарафаны, платья. В обширном ассортименте представлена мужская обувь, сумки и аксессуары. Доставка осуществляется оперативно, от 1 дня во все регионы Украины. Оплата принимается как наличными, так и банковской картой.