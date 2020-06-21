Екатеринбургский оркестр поздравил ветерана ВОВ с Днем медика торжественным маршем
Сегодня, 20:20ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
В столице Свердловской области военные ЦВО поздравили ветерана Великой Отечественной с Днем медика, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Тамара Гавриловна Кондрашова — фронтовой фельдшер. Участвовала в боевых действиях в 1-м Белорусском фронте под командованием Георгия Жукова. Имеет несколько медалей: «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.», «За взятие Берлина» и орденом Отечественной войны II степени.
Военнослужащие прошли торжественным маршем перед подъездом ветерана, а затем провели персональный концерт, исполнив знаменитые военные песни и сложные строевые приемы.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей