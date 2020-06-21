Готовим зонты: следующая неделя в Нижнем Тагиле будет дождливой и прохладной

В начале недели будет облачно с прояснениями, ночью местами возможны небольшие дожди. Днём будет также дождливо - температура воздуха до +18 градусов. Ночью синоптики обещаю 4...8 градусов со знаком плюс, местами около нуля градусов.

В середине недели в Нижнем Тагиле похолодает до плюс 11 градусов в дневные часы, ночью - всё те же плюс пять градусов. Со среды синоптики прогнозируют проливные дожди с грозами. Возможно усиление ветра до 18 метров в секунду.