Готовим зонты: следующая неделя в Нижнем Тагиле будет дождливой и прохладной
Сегодня, 16:10ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Синоптики рассказали, какая погода ждёт тагильчан на следующей неделе.
Сюжеты: Нижний Тагил
В начале недели будет облачно с прояснениями, ночью местами возможны небольшие дожди. Днём будет также дождливо - температура воздуха до +18 градусов. Ночью синоптики обещаю 4...8 градусов со знаком плюс, местами около нуля градусов.
В середине недели в Нижнем Тагиле похолодает до плюс 11 градусов в дневные часы, ночью - всё те же плюс пять градусов. Со среды синоптики прогнозируют проливные дожди с грозами. Возможно усиление ветра до 18 метров в секунду.
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