Куйвашев признал рейды по «Таганскому ряду» в Екатеринбурге неэффективными
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев признал, что рейды полицейских, проводимые на территории рынка «Таганский ряд» в Екатеринбурге, оказались неэффективными. Об этом он написал на своей странице в Instagram.
Жители дома на улице Минометчиков, 26 пожаловались губернатору, что на рынке организована торговля. Они рассказали, что проехать невозможно, машины ставят на тротуары, а за домом организован туалет.
Губернатор пообещал, что разберется в ситуации. Он отметил, что подобные отзывы видит от жителей дома уже не в первый раз. Также он рассказал, что данный вопрос обсуждался с властями города и полицией.
Нужно сказать, что весь период пандемии правоохранительные органы там активно работают, за все время на этом участке улицы было составлено около 770 протоколов за нарушение указа о режиме повышенной готовности, и ещё более 100 протоколов — за нарушение правил торговли. Но, очевидно, что и этого недостаточно, написал губернатор.
Он сказал, что поручил заместителю Азату Салихову проработать вопрос с начальником городской полиции об организации постоянного наблюдения за рынком на время действия режима самоизоляции.
Кроме того, губернатор рассказал о том, что на втором этапе снятия ограничений по коронавирусу планируется открыть летние кафе, что вызвало возмущение свердловчан. В частности, они недовольны тем, что по-прежнему остаются закрытыми торговые центры.