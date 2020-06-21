Куйвашев признал рейды по «Таганскому ряду» в Екатеринбурге неэффективными

Жители дома на улице Минометчиков, 26 пожаловались губернатору, что на рынке организована торговля. Они рассказали, что проехать невозможно, машины ставят на тротуары, а за домом организован туалет.

Губернатор пообещал, что разберется в ситуации. Он отметил, что подобные отзывы видит от жителей дома уже не в первый раз. Также он рассказал, что данный вопрос обсуждался с властями города и полицией.

Нужно сказать, что весь период пандемии правоохранительные органы там активно работают, за все время на этом участке улицы было составлено около 770 протоколов за нарушение указа о режиме повышенной готовности, и ещё более 100 протоколов — за нарушение правил торговли. Но, очевидно, что и этого недостаточно, написал губернатор.

Он сказал, что поручил заместителю Азату Салихову проработать вопрос с начальником городской полиции об организации постоянного наблюдения за рынком на время действия режима самоизоляции.