Мэрия Екатеринбурга опровергла информацию о выдаче бесплатных продуктовых наборов

Фейковую информацию неизвестные распространяли в социальных сетях и мессенджерах в преддверии голосования по Конституции.

В заявлении администрации сказано, что никаких продуктовых наборов горожанам не раздают, потому что в полномочия органов местного самоуправления это не входит. Информация, которая распространяется в мессенджерах и социальных сетях не соответствует действительности.