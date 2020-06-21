Мэрия Екатеринбурга опровергла информацию о выдаче бесплатных продуктовых наборов
Сегодня, 16:35ОбществоФото: Telegram-канал мэрии Екатеринбурга
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В Екатеринбурге мэрия опровергла информацию о том, что горожанам выдаются продуктовые наборы. Об этом сообщается в Telegram-канале пресс-службы мэрии.
Сюжеты: Екатеринбург
Фейковую информацию неизвестные распространяли в социальных сетях и мессенджерах в преддверии голосования по Конституции.
В заявлении администрации сказано, что никаких продуктовых наборов горожанам не раздают, потому что в полномочия органов местного самоуправления это не входит. Информация, которая распространяется в мессенджерах и социальных сетях не соответствует действительности.
Также отмечается, что чиновники обратились в правоохранительные органы.
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