Помощника депутата из Астрахани подозревают в убийстве сына и сокрытии тела в подвале
Накануне, 19 июня, в Астрахани было обнаружено залитое бетоном тело пропавшего весной мальчика в доме своего старшего брата, сообщают «Астраханские новости».
История началась в первых числах марта, когда кандидат в губернаторы из Астрахани Галина Морозова со своим мужем обратились в полицию с сообщением о пропаже младшего сына. В городе организовали широкомасштабные поиски подростка, в которых Морозова активно участвовала. Женщина путала следствие, регулярно опознавая сына на разных камерах видеонаблюдения города.
19 июня труп 12-летнего ребенка, залитый бетоном, нашли в подвале дома старшего сына Морозовой. На данный момент она задержана по подозрению в убийстве.
Напомним, в ноябре прошлого года в лесополосе Чкаловского района Екатеринбурга был найден труп 9-летнего мальчика. По подозрению в убийстве взяты под стражу отец ребенка, который входил в секту «Ученики Иисуса Христа», а также глава той самой секты Земфира Гайнуллина.