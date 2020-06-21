Помощника депутата из Астрахани подозревают в убийстве сына и сокрытии тела в подвале

История началась в первых числах марта, когда кандидат в губернаторы из Астрахани Галина Морозова со своим мужем обратились в полицию с сообщением о пропаже младшего сына. В городе организовали широкомасштабные поиски подростка, в которых Морозова активно участвовала. Женщина путала следствие, регулярно опознавая сына на разных камерах видеонаблюдения города.

19 июня труп 12-летнего ребенка, залитый бетоном, нашли в подвале дома старшего сына Морозовой. На данный момент она задержана по подозрению в убийстве.