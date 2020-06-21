Прибывшие из Вьетнама уральцы отправлены в обсерватор для сдачи теста на COVID-19
Сегодня, 16:47ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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В екатеринбургский аэропорт «Кольцово» прибыл рейс из Въетнама. На его борту прилетели 5 жителей Свердловской области, сообщает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Коронавирус, Екатеринбург
После того, как свердловчанами был пройден таможенный контроль, их направили в обсерватор.
Кроме того, изданию рассказали в оперативном штабе, что прибывшие пассажиры пробудут в обсерваторе до получения результатов первого теста на коронавирус. Если он будет отрицательным, то граждан отправят на домашнюю изоляцию.
Остальные из 124 пассажиров были отправлены в свои регионы.
Напомним, ранее по прибытию жителей Свердловской области отправляли в обсерватор на две недели и отпускали только по истечении данного срока.
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