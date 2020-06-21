Прибывшие из Вьетнама уральцы отправлены в обсерватор для сдачи теста на COVID-19

После того, как свердловчанами был пройден таможенный контроль, их направили в обсерватор.

Кроме того, изданию рассказали в оперативном штабе, что прибывшие пассажиры пробудут в обсерваторе до получения результатов первого теста на коронавирус. Если он будет отрицательным, то граждан отправят на домашнюю изоляцию.

Остальные из 124 пассажиров были отправлены в свои регионы.