Пятеро врачей получили звание Героев труда

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко получил от президента России Владимира Путина звание Героя Труда России. Этого же звания были удостоены еще четверо врачей, которые продемонстрировали свои лучшие профессиональные качества в рамках борьбы с COVID-2019. Текст указа появился на официальном сайте Кремля.
По данным tass.ru, звание Героя Труда России получили главврач ГКБ № 52 (Москва) Марьяна Лысенко, главный врач городской клинической больницы № 29 (Нижний Новгород) Юлия Гаревская, главврач Городской Покровской больницы (Петербург) Марина Бахолдина и врач Центра гигиены и эпидемиологии (Калининград) Ирина Коваль.
Медработники и сотрудники научных учреждений России, которые приложили максимум усилий для того, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, получили от лидера страны ордены Пирогова и медали Луки Крымского. Эти награды являются высокой оценкой заслуг врачей и ученых, которые проявили героизм во время пандемии. Некоторые из них заразились коронавирусом от пациентов, но после выздоровления продолжили делать свою работу, спасать жизни и лечить людей с COVID-2019, которые в большом количестве поступали в больницы. Именно благодаря им эпидемиологическая ситуация в России улучшилась и во многих регионах страны начали отменять режим самоизоляции. Благодаря высокому профессионализму врачей удалось спасти тысячи жизней, поэтому государственные награды - лишь малая часть того, что заслужили эти специалисты.
В России 21 июня сотрудники больниц и медучреждений празднуют День медицинского медработника. Двумя днями ранее лидер страны подписал указ об учреждении ордена Пирогова и медали Луки Крымского, которые являются новыми наградами для медиков. Николая Пирогова называют отцом отечественной военно-полевой хирургии. Архиепископ Симферопольский и Крымский Лука также сделал многое для развития хирургии. В этом году по предложению Владимира Путина в стране появился еще один праздник - День работника скорой медицинской помощи. Принято решение, что он будет отмечаться 28 апреля.