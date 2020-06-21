Пятеро врачей получили звание Героев труда

Медработники и сотрудники научных учреждений России, которые приложили максимум усилий для того, чтобы сдержать распространение коронавирусной инфекции, получили от лидера страны ордены Пирогова и медали Луки Крымского. Эти награды являются высокой оценкой заслуг врачей и ученых, которые проявили героизм во время пандемии. Некоторые из них заразились коронавирусом от пациентов, но после выздоровления продолжили делать свою работу, спасать жизни и лечить людей с COVID-2019, которые в большом количестве поступали в больницы. Именно благодаря им эпидемиологическая ситуация в России улучшилась и во многих регионах страны начали отменять режим самоизоляции. Благодаря высокому профессионализму врачей удалось спасти тысячи жизней, поэтому государственные награды - лишь малая часть того, что заслужили эти специалисты.