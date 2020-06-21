Самоизоляция, день восемьдесят второй. Что происходит в Нижнем Тагиле

В честь Дня медика глава города Владислав Пинаев выступил с поздравлением ко всем, кто «так или иначе относится к профессии».

Несмотря на опасность, люди в белых халатах отважнo встали на борьбу со смертельной угрозой. Важность этой профессии в современном мире невозможно переоценить, сказал Пинаев.

В Нижнем Тагиле за сутки, с 20 по 21 июня, было подтверждено 15 новых случаев заболевания коронавирусом. В общей сложности число зараженных достигло 456 человек.

В группе «Черный список Тагила» во «Вконтакте» один из жителей города возмутился, что напротив ОВД № 16 в магазин его не пустили без маски, несмотря на то, что его жена была в маске. После этого он столкнулся с сотрудниками полиции из отдела, которые составили на него протокол. При этом мужчина утверждает, что у женщины в форме отсутствовала маска, а еще полицейские не представились. Также он отметил, что в магазин все же пускают без масок, даже несмотря на то, что на дверях висит объявление, которое запрещает заходить в помещение без средств защиты.

На одной из центральных улиц мужчина кормил голубей, а они могут разносить инфекцию. Речь не о коронавирусе.

Мужчина кормит голубей Фото: «[ТТ] Я ♥ НИЖНИЙ ТАГИЛ» во "Вконтакте"

ДК «Юбилейный» 23 июня в 12.00 приглашает жителей Нижнего Тагила на интеллектуальную игру, посвященную 75-летию Победы. Прямой эфир пройдет в «Инстаграм», а победителей ждут подарки.

Музей-заповедник «Горнозаводской Урал» пригласил тагильчан на мероприятие, приуроченное ко Дню балалайки. Оно пройдет 23 июня с 18.00 до 20.00 в социальных сетях. Программа мероприятия опубликована на странице музея во «Вконтакте».

В Свердловской области за сутки подтверждено 207 новых случаев заболевания коронавирусом. Таким образом, общее число зараженных достигло 10 932 человека. Кроме того, зарегистрирован еще один летальный случай. В общей сложности от заболевания скончались 70 человек.