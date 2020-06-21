Скандалы пандемии и (уход?) Кушнарева. Итоги недели в Нижнем Тагиле

Самым обсуждаемым событием минувшей недели стали слухи (или не слухи?) о грядущем увольнении управляющего директора ЕВРАЗ НТМК Алексея Кушнарева. Редакции об этом сообщили сразу несколько независимых источников в менеджменте предприятия. Якобы Кушнарев перед уходом в отпуск заявил, что потом покинет пост. После публикации TagilCity.ru вышел материал на URA.ru, где сообщалось, что управленец «в сердцах» бросил такую фразу и связана она с его разногласиями с вышестоящим руководством касательно финансовых вливаний в бюджет Нижнего Тагила.

Источники же утверждают, что конфликт у Кушнарева с московским руководством давно, а разногласия касательно финансирования — лишь ширма. Тут, по информации инсайдеров, управленец либо красиво выкручивается, либо готовит плацдарм для дальнейшей карьеры. Время покажет.

Конфликт Кушнарева с руководством ЕВРАЗа подтверждает URA.ru

Не очень весело приходится свердловскому губернатору Евгению Куйвашеву. Его Инстаграм атаковали вопросами об открытии детсадов. Разобрались, почему сейчас это невозможно.

«Хватит издеваться!». Почему Куйвашев не открывает детсады в Свердловской области

Шквал негодования среди тагильчан вызвало предложение сократить новогодние выходные из-за того, что россияне «отдохнули» во время нерабочих недель при пандемии. Только вот это не реалии Нижнего Тагила. В городе полно производств непрерывного цикла, никто и не отдыхал. А кто был дома, так работали на удаленке.

Как тагильчане отнеслись к предложению сократить новогодние праздники?

В прокурорскую проверку вылилось падение качелей на ребенка в парке на Тагилстрое. Буквально на днях глава города Владислав Пинаев сообщил о грядущей реконструкции парка, и, вот, на 11-летнюю девочку упали качели. Ребенок госпитализирован. За объект отвечает МКУ «Служба заказчика городского хозяйства».

В Нижнем Тагиле прокуратура проводит проверку после падения ребенка с качелей

Отойдем еще немного от темы коронавируса. Еще одно событие «оживило» тагильчан в соцсетях. Тагильчане опубликовали видео, на котором двухгодовалый малыш гуляет по крыше «Сбербанка», а соседи хладнокровно снимают это на видео. Оказалось, что эта семья живет в двух смежных квартирах порядка 30 лет, там сменилось несколько поколений, которые рожают детей, дети вырастают, рожают еще детей. Мужчины садятся в тюрьму. И это замкнутый круг. И до сих пор ответственные органы ничего не замечали? Семья даже на учете не состоит. Страдают соседи, страдают дети. Чего ждет ПДН, опека? Трагедии?

Полиция Нижнего Тагила проводит проверку по факту нахождения ребенка на крыше банка

Ну и на последок: мы вспомнили главные скандалы уходящей (надеемся) пандемии коронавируса.