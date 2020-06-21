Сторонники схиигумена Сергия попросили патриарха Кирилла разрешить ему служения
Сегодня, 19:58ОбществоФото: 1mediainvest.ru
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Сегодня, 21 июня, триста прихожан Среднеуральского женского монастыря подписали прошение о снятии запрета на служение схиигумена Сергия и направили патриарху Кириллу, сообщает Е1.
В документе прихожане пишут про огромный вклад схиигумена Сергия и его большое значение для самих прихожан. Также они просят патриарха Кирилла допустить священника к служению в полном объеме в стенах основанного им монастыря.
Напомним, недавно Екатеринбургская епархия лишила схиигумена Сергия права на проведение службы. 15 июня состоялось первое церковное судебное заседание, решение по которому вынесено не было. Следующий суд назначили на 26 июня.
Несмотря на запрет митрополита Кирилла на проведение службы, Сергий Романов продолжает осуществлять свою деятельность в стенах среднеуральского женского монастыря.
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