Свердловчане «закидали помидорами» губернатора из-за закрытых торговых центров

С начала пандемии коронавируса, в частности с 28 марта, все торговые центры региона прекратили свою работу в целях недопущения распространения инфекции. Все сотрудники больших и маленьких магазинов были отправлены по домам.

Уже прошло почти три месяца с момента, как был введен режим самоизоляции и напряжение среди населения нарастает. У людей заканчиваются средства к существованию, нет работы, а большинство организаций, не только торговые центры, не могут начать работу, так как им запрещено.

Возмущение людей выливается на странице в социальной сети у губернатора. Под последним его постом по поводу открытия летних кафе скопилось немало комментариев.

Кто-то просит Куйвашева даже покинуть пост губернатора региона:

Комментарий о покидании поста Фото: личная страница в Instagram Евгения Куйвашева

Один из пользователей упрекнул губернатора в «логичности» действий:

Комментарий о кафе Фото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева

Больше всего пользователи недовольны тем, что все еще нельзя работать торговым центрам:

А один из подписчиков предложил игнорировать голосование, если они не будут открыты:

Комментарии Фото: личная страница Instagram Евгения Куйвашева