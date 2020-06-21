Свердловчане «закидали помидорами» губернатора из-за закрытых торговых центров
Подписчики губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева в очередной раз возмущены его решением по поводу снятия ограничений. В этот раз пользователям не понравилось то, что были разрешены спортивные мероприятия, а торговые центры остались закрытыми.
С начала пандемии коронавируса, в частности с 28 марта, все торговые центры региона прекратили свою работу в целях недопущения распространения инфекции. Все сотрудники больших и маленьких магазинов были отправлены по домам.
Уже прошло почти три месяца с момента, как был введен режим самоизоляции и напряжение среди населения нарастает. У людей заканчиваются средства к существованию, нет работы, а большинство организаций, не только торговые центры, не могут начать работу, так как им запрещено.
Возмущение людей выливается на странице в социальной сети у губернатора. Под последним его постом по поводу открытия летних кафе скопилось немало комментариев.
Кто-то просит Куйвашева даже покинуть пост губернатора региона:
Один из пользователей упрекнул губернатора в «логичности» действий:
Больше всего пользователи недовольны тем, что все еще нельзя работать торговым центрам:
А один из подписчиков предложил игнорировать голосование, если они не будут открыты:
Напомним, с 19 июня Евгений Куйвашев снял ограничение на продажу алкоголя. Теперь его можно приобрести до 21.00. Кроме того, он разрешил проведение спортивных мероприятий с соблюдением всех условий безопасности и не полной загрузкой зрительных залов. Кроме того, разрешено работать косметологам, визажистам, массажистам, соляриям и фитнес-центрам в режиме индивидуальных тренировок. При этом, Куйвашев рассказал, что на следующем этапе планируется открытие летних веранд.