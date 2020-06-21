Куйвашев в поздравлении медикам отметил «надежность» свердловского здравоохранения

Глава региона отметил, что труд врача требует полной самоотдачи, профессионализма и ответственности. Пандемия, ставшая «вызовом 2020 года», подчеркнула важность и значимость профессии медика. По словам губернатора, в области на борьбу с COVID-19 были мобилизованы, причём достаточно оперативно, все силы системы здравоохранения.

Наши медики, сражающиеся с коронавирусной инфекцией, демонстрируют настоящий героизм, мужествo и стойкость, а вся система здравоохранения — высокую надёжность, чёткую работу и хорошую организацию, отметил Куйвашев.