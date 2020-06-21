В Екатеринбурге на продуктовой базе ОМОН «охотился» на нелегальных мигрантов
Сегодня, 17:05ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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В Екатеринбурге полицейские при поддержке ОМОНа провели проверку одной из продуктовых баз на выявление нарушений, связанных с нарушением миграционного законодательства, сообщает пресс-служба УМВД по Екатеринбургу.
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Операция была направлена на пресечение каналов нелегальной миграции. Кроме того, иностранные граждане были проверены на причастность к совершению преступлений на территории города.
Так, в пресс-службе сообщили, что у всех иностранцев, которые были на территории объекта, проверены документы. Мигранты поставлены на фото- и дактилоучет.
В ходе проверки были выявлены нарушения по статье 18.10 (незаконная трудовая деятельность иностранцев на территории РФ) и 18.18 (нарушение правил, связанных с исполнением решения о депортации) КоАП РФ. В отношении виновных были составлены административные протоколы.
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