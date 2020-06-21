В Екатеринбурге на продуктовой базе ОМОН «охотился» на нелегальных мигрантов

Операция была направлена на пресечение каналов нелегальной миграции. Кроме того, иностранные граждане были проверены на причастность к совершению преступлений на территории города.

Так, в пресс-службе сообщили, что у всех иностранцев, которые были на территории объекта, проверены документы. Мигранты поставлены на фото- и дактилоучет.