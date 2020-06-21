В Екатеринбурге волонтеры спасли брошенную хаски по кличке «Флеш» от голодной смерти

Неизвестные бросили собаку породы хаски в заброшенном охотничьем домике в лесу под Тавдой без воды и еды на холоде. Инцидент произошел зимой прошлого года. У него была оторвана задняя лапа.

Флешу невероятно повезло, потому как его нашли неравнодушные люди, и пес отправился в приют Екатеринбурга, где его ждала сложная операция и реабилитация. Хаски встал на лапу, обрел любящего хозяина и зажил счастливой полноценной жизнью.