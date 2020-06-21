В Екатеринбурге волонтеры спасли брошенную хаски по кличке «Флеш» от голодной смерти
Сегодня, 17:54ОбществоФото: скриншот с видео "Комсомольская правда"
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей
Накануне в Екатеринбургском приюте произошла трогательная история спасения собаки по кличке Флеш, рассказывает «Комсомольская правда».
Сюжеты: Екатеринбург
Неизвестные бросили собаку породы хаски в заброшенном охотничьем домике в лесу под Тавдой без воды и еды на холоде. Инцидент произошел зимой прошлого года. У него была оторвана задняя лапа.
Флешу невероятно повезло, потому как его нашли неравнодушные люди, и пес отправился в приют Екатеринбурга, где его ждала сложная операция и реабилитация. Хаски встал на лапу, обрел любящего хозяина и зажил счастливой полноценной жизнью.
Материалы по теме
Сообщите новость редакции TagilCity.ru! Пишите pressa@tagilcity.ru.
Звоните +7 (3435) 499-334
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Читайте TagilCity.ru в официальной группе
Следите за самыми важными новостями региона в ленте друзей