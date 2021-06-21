Аукционы на покупку 10 квартир для детей-сирот в Горноуральском ГО не состоялись

Аукционы на приобретение 10 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем инвестирования в строительство на территории Горноуральского городского округа признаны не состоявшимися.

Два электронных аукциона на сумму 8 миллионов рублей каждый на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство на территории Горноуральского ГО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, разместил Департамент государственных закупок Свердловской области 8 июня 2021 года. Заказчиком выступает ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства». Источник финансирования — бюджет Свердловской области. На эти деньги должно быть выкуплено 10 квартир для детей-сирот. Площадь каждой из квартир не должна быть меньше 33 квадратных метров. Срок ввода в эксплуатацию завершенного жилого дома — не позднее 1 марта 2022 года. Срок передачи жилого помещения Инвестору по акту приема-передачи не может превышать 45 календарных дней от даты ввода жилого дома в эксплуатацию,следует из описания объекта закупки. Поскольку по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе (до 21.06.2021 г.) не подано ни одной заявки, аукционы признаны несостоявшимися. Напомним, старый многоквартирный дом, который признан непригодным для эксплуатации, будет снесен в Нижнем Тагиле. Работы по подготовке к сносу многоквартирного дома № 14 на улице Джамбула будет выполнять «Служба заказчика городского хозяйства». Старый многоквартирный дом будет снесен в Сухоложском в Нижнем Тагиле

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