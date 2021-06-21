Аукционы на покупку 10 квартир для детей-сирот в Горноуральском ГО не состоялись

Аукционы на покупку 10 квартир для детей-сирот в Горноуральском ГО не состоялись
Аукционы на покупку 10 квартир для детей-сирот в Горноуральском ГО не состоялись
Сегодня, 11:05ОбществоФото: 1mediainvest.ru
Аукционы на приобретение 10 жилых помещений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, путем инвестирования в строительство на территории Горноуральского городского округа признаны не состоявшимися.

Два электронных аукциона на сумму 8 миллионов рублей каждый на приобретение жилых помещений путем инвестирования в строительство на территории Горноуральского ГО для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, разместил Департамент государственных закупок Свердловской области 8 июня 2021 года. Заказчиком выступает ГКУ Свердловской области «Фонд жилищного строительства». Источник финансирования — бюджет Свердловской области. На эти деньги должно быть выкуплено 10 квартир для детей-сирот. Площадь каждой из квартир не должна быть меньше 33 квадратных метров.

Срок ввода в эксплуатацию завершенного жилого дома — не позднее 1 марта 2022 года. Срок передачи жилого помещения Инвестору по акту приема-передачи не может превышать 45 календарных дней от даты ввода жилого дома в эксплуатацию,следует из описания объекта закупки.

Поскольку по окончании срока подачи заявок на участие в электронном аукционе (до 21.06.2021 г.) не подано ни одной заявки, аукционы признаны несостоявшимися.

Напомним, старый многоквартирный дом, который признан непригодным для эксплуатации, будет снесен в Нижнем Тагиле. Работы по подготовке к сносу многоквартирного дома № 14 на улице Джамбула будет выполнять «Служба заказчика городского хозяйства».

Сюжеты:
ЭксклюзивНижний Тагил
Материалы по теме:
строительствообществожильеинвестициидети-сиротыгоспрограммаНижний ТагилГорноуральский городской округспарк
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Сетевое издание «TagilCity». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. ЭЛ № ФС 77-74136. Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест». Адрес: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2. Главный редактор: Логинова Александра Игоревна. Телефон редакции: 8 (499) 290-52-20 или +7 (3435) 499-334. Электронный адрес: pressa@tagilcity.ru или ooopremmediainvest@gmail.com

яндекс.метрика
Рейтинг UralWeb
Регионы