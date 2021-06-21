Духовая музыка Нижнего Тагила: от оркестров музыкальных школ и колледжа до филармонии

Бывает эпизод идет, и инструменты забывают. Один из музыкантов сидел, сидел, схватил чужой инструмент и начал на нем играть. Это тоже вызывает смех, эта невнимательность. Он потом: «Я не понимаю, чувствую, что не то, а понять не могу». А ему: «Вы же не на своем инструменте играете», рассказал TagilCity.ru Александр Свиридов.