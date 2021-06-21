Духовая музыка Нижнего Тагила: от оркестров музыкальных школ и колледжа до филармонии

Подготовка будущих музыкантов начинается с изучения азов игры на музыкальных инструментах и взаимодействия в коллективе, что необходимо для слаженных выступлений духовых оркестров. В Нижнем Тагиле такая возможность есть у воспитанников музыкальных школ № 2 и № 3, школы искусств № 1. Талантливые и трудолюбивые ученики продолжают обучение в Нижнетагильском колледже искусств. А некоторые затем идут работать в духовой оркестр Нижнетагильской филармонии.
Духовой оркестр Tutti
В детской музыкальной школе № 2 Нижнего Тагила организован духовой оркестр для учеников, дирижером которого является Александр Свиридов. Работать в ДМШ он пришел в период, когда в Нижнетагильском колледже искусств, где Александр является преподавателем, был сложный период по поступающим. На комиссии тогда приняли решение педагогам идти в музыкальные школы, чтобы самим создавать будущих абитуриентов.
Во время работы Александра Свиридова в школе настал момент, когда ему 5 лет назад предложили организовать детский оркестр.
Заведующая подходит ко мне и говорит: «Почему бы нам не создать оркестр? У нас есть все инструменты, кроме ударных». Я посмотрел, что можно, и потихонечку мы начали заниматься, поделился с TagilCity.ru Александр Свиридов.
Детский духовой оркестр получил название Tutti, рассказал дирижер.
Tutti в переводе с музыкального — это все вместе. Это весь оркестр звучит одновременно, а значит все вместе, пояснил музыкант.
По словам Александра, сейчас в его духовом оркестре задействованы 16 учеников. Среди музыкальных инструментов есть кларнет, флейта, малый барабан, тарелки, большой барабан, тромбон.
В ДМШ не было нижних инструментов, басов, и Александр Свиридов пригласил работать в школу бывшего дирижера «Тагил-Бэнд» Сергея Шмакова. В настоящее время в музшколе он ведет класс тромбона и тубы. В планах привлечь также преподавателя по классу ударных инструментов.
Думаю, что работать будет легче, потому что сейчас где-то приходится переписывать партии для других голосов, чтобы эти они звучали в других инструментах. Партитура пишется для полного состава оркестра, а если он не полный, то приходится что-то придумывать, какие-то голоса переделывать, сообщил TagilCity.ru собеседник.
За 5 лет существования оркестранты участвовали в городских, областных, всероссийских фестивалях. Детский духовой оркестр уже 2 раза выступал на конкурсе «Крылья надежды», который проходил на базе Нижнетагильского колледжа искусств. Ребята занимали призовые места и становились лауреатами.
Традицией стало обязательно показывать выступление детского духового оркестра при поздравлениях кого-то с праздниками, либо победой в конкурсах, поделился с TagilCity.ru наставник юных музыкантов.
Курьезом Александр Свиридов назвал историю, когда оркестр заявили на всероссийский конкурс, но дети не смогли выйти на сцену.
Было очень грустно, что к финалу выступлений приехали. Такой казус. Опоздали, потому что через Северный поселок еще человека надо было забрать, а это очень долго. Причем оркестр-то приехал, но инструменты были в машине. Можно было на губах играть,поделился с TagilCity.ru наставник юных музыкантов.
Воспитанники Александра Свиридова после музыкальной школы продолжают обучение далее. Часть бывших учеников поступает в Нижнетагильский колледж искусств, а потом идет работать музыкантами.
Духовой оркестр «Серебряный дождь»
Духовой оркестр «Серебряный дождь» при детской музыкальной школе № 3 имени Н. И. Привалова в Нижнем Тагиле существует с 2016 года. Организатором и дирижером стал музыкант Нижнетагильской филармонии и преподаватель Дмитрий Дацкевич, который ведет у детей кларнет, саксофон, баритон, тубу и трубу. Название оркестру подбирали вместе с Сергеем Цветковым, на тот момент директором музшколы, а в настоящее время — филармонии.
Дело в том, что инструменты блестят очень ярко. Они покрыты либо золотым, либо серебряным лаком. Хотелось передать именно что-то блестящее. И решили, что «Серебряный дождь» — хорошее название, поделился Дмитрий Дацкевич.
Оркестр состоит из 25 юных музыкантов, и практически все являются учениками Дмитрия. Среди музыкальных инструментов есть флейты, кларнеты, тубы, саксофоны, тенора, баритоны, трубы, басы, ударные.
Возраст музыкантов детского оркестра «Серебряный дождь» от 9 до 17 лет. Самое главное — это желание, тяга научиться играть вместе, считает наставник.
У нас дети абсолютно разновозрастные. И я могу сказать, возраст не играет никакого значения: даже маленькие дети, которые уже издают какие-то определенные нотки, могут играть специальные партии, где у них будет всего 1-2 нотки, сообщил TagilCity.ru Дмитрий Дацкевич.
Ребята выступают на внутришкольных мероприятиях, участвуют в концертах на площадках Нижнего Тагила и других городов. В этом году оркестру доверили открывать отчетный концерт всех тагильских музыкальных школ. А 28 мая юные музыканты ездили в Верхнюю Синячиху на фестиваль «Новое дыхание», куда съезжались оркестры из разных уголков Свердловской области. В концертную программу оркестра музшколы № 3 вошел старинный французский народный танец «Танцевальный марш», специально написанный для детского оркестра «Вальс-вальсок» Сергея Шмакова, песня французского шансонье Сальваторе Адамо «Падает снег».
Оркестр «Серебряный дождь» в последние два года становился лауреатом множества разных конкурсов.
За последние дни мы — лауреат 3 степени международного конкурса в Казани, лауреат 2 степени всероссийского конкурса «Музыкальная шкатулка» в Верхней Салде, лауреат 3 степени конкурса «Новое дыхание» в Верхней Синячихе, рассказал TagilCity.ru дирижер детского оркестра.
Благодаря наличию духового оркестра, поделился Дмитрий Дацкевич, детской музыкальной школе № 3 по государственной программе было подарено 22 инструмента российского производства.
Абсолютно разные инструменты, среди них есть такие редкие, как валторны, фаготы и гобои. Они редкие и очень дорогие, стоимость одного такого инструмента, допустим, фагота, может быть выше полумиллиона рублей, отметил педагог.
У детского духового оркестра существует традиция играть из года в год 2 произведения. Независимо от того, какой состав исполнителей, в репертуаре всегда есть «Походный марш» и «Киевский вальс». По замечанию Дмитрия Дацкевича, они не сильно сложные и в то же время очень мелодичные, знакомые слушателям.
По словам дирижера, детский оркестр — это своеобразный трамплин для юных музыкантов. Выпускники музыкальной школы поступают в Нижнетагильский колледж искусств для продолжения своего образования.
Духовой оркестр Детской школы искусств № 1
Детский оркестр при ДШИ № 1 в Нижнем Тагиле самый молодой, с момента его основания нет еще и года. Дирижирует оркестром музыкант филармонии Юрий Ремизов. Идея создания собственного духового оркестра при школе возникла у директора Алены Ломаковой.
Мы посоветовались и потихоньку набрали оркестр. У нас, конечно, база маленькая, сразу скажу. У нас инструментов мало, нет практически. Ребята со своими инструментами приходят. Медных инструментов у нас не хватает, состав еще не добран. Ударных у нас тоже маловато, поделился с TagilCity.ru музыкант.
Название детского оркестра еще не озвучено, все только в проекте, сказал Юрий Ремизов.
К новому оркестру уже присоединились 15 воспитанников. Возраст юных музыкантов начинается от 7 лет, а самой старшей участнице — 14 лет.
В составе детского оркестра пока немного инструментов, поделился дирижер.
У нас 3 маленьких трубача, 2 маленьких и 2 взрослых саксофона, кларнеты — хорошо ребята играют на них, лауреатами стали на конкурсе недавно, на тубе есть мальчик — он лауреат конкурсов международных, всероссийских. Практически такой состав. Но, конечно, маловато еще, хочется побольше инструментов, отметил Юрий Ремизов.
Воспитанники занимаются в большом зале ДШИ № 1 два раза в неделю. Наставник заметил, что в планах сделать побольше таких встреч.
Оркестр все-таки такое коллективное дело — чем чаще встречаешься, тем быстрее ребята слушают друг друга, занимаются, начинают играть не просто ноты голые, а уже какую-то музыку, так у них получается что-то, мелодия идет, сказал TagilCity.ru дирижер.
Юные оркестранты выступали пока только у себя в школе искусств и записывали концерты на видео. Воспитанники приняли участие в праздничных мероприятиях к Новому году, 23 февраля, 8 марта, юбилею ДШИ № 1.
Юрий Ремизов отметил, что дети иногда попадают в курьезные ситуации из-за своей несобранности. Бывает, некоторые приходят на репетицию, а трости для музыкальных инструментов забывают дома. Бывает, исполняют не совсем то, что требуется.
У меня малыши-трубачи, у них одна партия, но они по-разному ее начинают играть, путаются в нотах. Я им говорю, что ребята, так нельзя, они — так мы все правильно играем, рассмеялся наставник.
Ребята занимаются в оркестре с удовольствием, встречаются, общаются. По словам руководителя, перспективы есть, но работы еще предстоит сделать много.
Духовой оркестр Нижнетагильского колледжа искусств
Оркестровое отделение духовых инструментов было открыто вместе с музыкальным училищем в Нижнем Тагиле в 1958 году. Основоположником стал Иван Васильевич Денисов. Основатель является автором многочисленных аранжировок произведений для ансамблей и духовых оркестров. Иван Денисов был руководителем оркестра в училище и заведующим отделением духовых инструментов до 1985 года.
В 1985 году пришел Сеславин Евгений Анатольевич работать в музыкальное училище. Он создал оркестр из студентов и выпускников — эстрадный «Биг-бэнд». Плюс небольшой ансамбль, который назывался «Диксиленд»,сообщил TagilCity.ru преподаватель Александр Свиридов.
Евгений Сеславин был одним из первых дирижеров студенческого духового оркестра. С 2020 года дирижировать начал Александр Свиридов, преподаватель специального инструмента — труба.
Функция духового оркестра — это подготовка будущих дирижеров, которые работают с оркестром как дирижеры и сдают экзамен как дирижеры. Потом работа в оркестре — это определенный опыт работы уже в других более профессиональных оркестрах, отметил Александр Свиридов.
Студенты садятся в оркестр с первого курса, рассказала заместитель директора по учебной работе Елена Топоркова. Коллектив набирается примерно по 30-35 человек — это те, кто поступил на духовое отделение. Учащиеся играют в области духовой музыки, а она имеет свою традицию.
Это парковая музыка, музыка военного оркестра, потому чтобы очень много выпускников потом оказываются в военных частях в оркестрах. Они изучают маршевый репертуар в основном. Есть также академическая часть — это переложение классики для духового оркестра (симфония, увертюра, часть сюит и так далее), сообщила TagilCity.ru зам. директора колледжа искусств.
Традицией духового оркестра колледжа является выступление как минимум 2 раза в год на концертах, которые открыты для публики. В июне тагильский коллектив выезжает в Новоуральск на всероссийский конкурс духовых оркестров «Новоуральские фанфары».
Преподаватель Александр Свиридов по работе отмечает, что время меняет студентов.
Вот телефоны сейчас — с этими игрушками очень сложно бывает. Только отвлечешься, поворачиваешься, а уже кто-то сидит, играет телефон. Это очень сильно отвлекает от работы и начинаешь выговаривать, отметил наставник.
Бывает, студенты узнают в интернете какой-то новый подход в исполнении музыкального произведения, и педагог начинает прислушиваться.
Довольно забавными наставник называет моменты, когда студенты путают свои инструменты.
Бывает эпизод идет, и инструменты забывают. Один из музыкантов сидел, сидел, схватил чужой инструмент и начал на нем играть. Это тоже вызывает смех, эта невнимательность. Он потом: «Я не понимаю, чувствую, что не то, а понять не могу». А ему: «Вы же не на своем инструменте играете», рассказал TagilCity.ru Александр Свиридов.
Дирижер также отмечает, что иногда объявит произведение, махнет рукой — а звучит совсем не то, потому что люди не услышали, что нужно играть.
Бывает и такое — играют разные произведения. Одни одно играют, другой — другое. Потом в процессе игры понимает, что он не прав, начинает уже играть, что положено, заметил собеседник.
Преподаватели и студенты отделения духовых инструментов являются постоянными участниками конкурсов и фестивалей и составляют основу всех профессиональных коллективов Нижнего Тагила.
Эстрадно-духовой оркестр «Тагил-бэнд»
Духовой оркестр Нижнетагильской филармонии является одним из самых любимых и популярных коллективов у жителей Нижнего Тагила. Историю и факты об оркестре рассказал TagilCity.ru его дирижер Евгений Сеславин.
Изначально это был муниципальный духовой оркестр, созданный в 1992 году. Организатором и руководителем выступил заслуженный работник культуры Владимир Хомлев. Оркестр базировался при парке им. А. П. Бондина. Концертными площадками были парки, улицы, выставки, городские праздники.
Примерно в то же время в Нижнем Тагиле появляется филармония. Чтобы укрупнить филармонию, было решено перевести в штат муниципальный оркестр. Дирижером с 2010 года назначили Сергея Шмакова.
Он талантливый человек, мой студент, бывший выпускник колледжа, окончил консерваторию и вернулся в Нижний Тагил. Сергей Шмаков проработал дирижером «Тагил-бэнд» 10 лет и попросил меня временно его заменить, сказал Евгений Сеславин.
В составе оркестра есть ученики маэстро. По словам Евгения Сеславина, 3 его выпускника в группе тромбонов, а 3 трубача учились, когда он преподавал. А еще бывшие студенты колледжа искусств — это музыканты, которые сейчас ответственны за флейты, кларнеты, саксофоны и ударные.
Дирижер «Тагил-бэнд» рассказал, что в оркестре играют 5 труб, 4 тромбона, туба, бас гитара, 3 кларнета, 2 флейты, 2 баритона, 3 саксофона, 2 барабана. Еще присутствует фортепиано, иногда на рояле играют и электронных инструментах. Но хотелось бы иметь хотя бы по минимуму еще гобои, валторны и фагот, признался Евгений Сеславин.
На кларнете в оркестре «Тагил-бэнд» играет преподаватель и дирижер ДМШ № 3 Дмитрий Дацкевич. Музыкант рассказал, что пока он учился музыке, играл в оркестре колледжа. Затем с 1997 года пришел работать Нижнетагильский муниципальный духовой оркестр при парке Бондина.
Солист (вокалист) и бас-тромбонист Александр Кузнецов работает в оркестре «Тагил-бэнд» 10 лет. Александр уточнил, что владеет 21 музыкальным инструментом. Еще музыкант задействован в «Группировке БитБар» — группе, играющей ска-панк-рок, по типу «Ленинграда». В течение уже 11 лет Александр Кузнецов также руководит шоу-квартетом «Просто Дудки».
Практически все музыкальные композиции, исполняемые оркестром, мне нравятся, поэтому работать — одно удовольствие. Но предпочтение отдаю, конечно же, джазовым произведениям, поделился с TagilCity.ru музыкант.
Музыкант Максим Кайгородов играет в оркестре на тромбоне 1 год. Кроме «Тагил-бэнд» Максим выступает в камерном оркестре «Демидов-камерата». Любимыми произведениями оркестрант называет MAKIN' WHOOPEE в аранжировке Теда Джонса, Балладу Кларка Терри и Золотой Закат Benny Sky.
Дирижер ДШИ № 1 Юрий Ремизов играет в «Тагил-бэнд» на тенор-саксофоне, а в симфонии филармонии на фаготе. Музыкант добавил, что консерваторию заканчивал по фаготу. Параллельно работал в оркестре «НТМК-Биг-Бэнд», где освоил саксофон.
В «Тагил-бенд» я недавно относительно — 2 года работаю. А вообще стаж у меня большой, больше 22 лет. По всяким оркестрам России поработал: в Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске — везде удалось побывать. В армии даже послужил — в военном оркестре на контракте, рассказал TagilCity.ru Юрий Ремизов.
Музыкант признался, что у него много любимых музыкальных композиций, всех не перечислить. По его словам, они звучные, интересные, гармоничные, их Юрий исполняет с удовольствием.
Сейчас вот играем интересную вещь, которую Евгений Анатольевич аранжировал, написал, переложил — баллада называется. Очень интересная, будем ее играть скоро на фестивале духовых оркестров «Новоуральские фанфары», поделился Юрий Ремизов.
Основная программа духового оркестра «Тагил-бэнд» — это вечная живая музыка в любых стилях, направлениях, формах, жанрах, отметил Евгений Сеславин.
Что вечно, то и звучит. Начиная от классики, заканчивая джаз-роком. То, что интересно звучит — это музыка из кинофильмов. Само собой, не забываем классическую духовую музыку, с которой все начиналось, сообщил TagilCity.ru собеседник.
«Тагил-бэнд» выступает в Нижнетагильской филармонии и на праздничных концертах города, играет концертные программы пациентам Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра, небольшим составом ездит по школам, исполняет музыкальные произведения на предприятиях.
Оркестр является многократным лауреатом всероссийских, международных конкурсов и фестивалей. Евгений Сеславин отметил, что больше всех коллективов занят именно духовой оркестр в филармонии, чем другие, потому что в нем очень огромная потребность и популярность.
Этот коллектив такой интересный, талантливый. Программы разнообразные на все вкусы публики. И классика, и традиционно русская музыка, и классический джаз, современные направления джазовой музыки — все, что угодно. И зарубежные солисты и наши российские приезжают играть, с нашими коллективами выступать, отметил дирижер эстрадно-духового оркестра «Тагил-бэнд».
Оркестр «Тагил-бэнд» 1 июня выступил вместе с детскими духовыми оркестрами на IV фестивале-параде «Аккорды лета». На празднике ко дню защиты ребенка играли тагильские детские духовые оркестры Tutti и «Серебряный дождь», а также гости из поселка Баранчинский, села Верхняя Синячиха, городов Алапаевск, Кировград и Екатеринбург.