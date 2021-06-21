Екатеринбуржец угрожал взорвать девушку гранатой и разместил ее фото на порносайте

Екатеринбуржец преследует девушку в течение полугода. Он пытается добиться ответной любви, а за отказ оскорбляет и угрожает расправой. Он уже приходил в дом к девушке с гранатой.

Она обратилась в полицию с заявлением, пишет E1 со ссылкой на пострадавшую Лилию. Девушка рассказывает, что она старше преследователя на пять лет. Познакомились они у нее на работе. Лилия работает инструктором в тренажерном зале. Мужчина сначала брал индивидуальные тренировки, а потом стал писать девушке с вопросами по упражнениям. Уже позднее мужчина начал приглашать Лилию на свидания. В один из дней она приняла предложение и несколько раз встретилась с Владимиром. После этого Лилия поняла, что не хочет встречаться с молодым человеком. Она сообщила ему об этом, он согласился, но позднее начались преследования. Мужчина караулил девушку у работы, покупал абонементы в зал, покупал букеты и писал сообщения с угрозами, уговорами и так далее. Лилия планировала обратиться в полицию, но Владимир утверждал, что договорится обо всем. В результате девушка все равно обратилась к правоохранителям, но друзья преследователя уговорили ее забрать его. Однако преследования не прекратились. Владимир напал в подъезде, а затем выложил ее фото на порносайте и пытался поговорить, выдернув из гранаты чеку. В Следственном комитете Свердловской области проводится по данному факту проверка и будет принято решение о возбуждении уголовного.

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