Эксперты объяснили лидерство Москвы в рейтинге пьющих регионов

Журналисты Телеграм-канала «Мейстер» нашли данные Росалкогольрегулирования, на которые ссылаются «Известия», и отметили, что речь идет об абсолютном объеме продаж спиртного. В этой связи вполне закономерно, что данный объем будет максимальным в самом большом по населению регионе, то есть Москве.
Поэтому и другие 8 регионов, фигурирующие в рейтинге пьющих, являются самыми густонаселенными. Лишь одна позиция составляет исключение – в перечне нет Ростовской области (6-е место по населению), зато есть Ленинградская область (26-е место). Но и тут, видимо, все дело не во вредных привычках жителей, а в том, что в этой местности много туристов, которые и составляют большинство потребителей алкопродукции.
Истинные алкогольные пристрастия россиян нужно определять не на основе абсолютного объема продаж, а используя подушевые данные. Тогда Чукотка окажется не на 82-м месте (28,7 тысяч декалитров спиртного), а на первом — 5,8 литра спиртного на душу населения за 3 месяца (в Москве — 5,05 литра).