Эксперты объяснили лидерство Москвы в рейтинге пьющих регионов

Поэтому и другие 8 регионов, фигурирующие в рейтинге пьющих, являются самыми густонаселенными. Лишь одна позиция составляет исключение – в перечне нет Ростовской области (6-е место по населению), зато есть Ленинградская область (26-е место). Но и тут, видимо, все дело не во вредных привычках жителей, а в том, что в этой местности много туристов, которые и составляют большинство потребителей алкопродукции.