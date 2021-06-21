Эксперты объяснили лидерство Москвы в рейтинге пьющих регионов

Эксперты объяснили лидерство Москвы в рейтинге пьющих регионов
Эксперты объяснили лидерство Москвы в рейтинге пьющих регионов
Сегодня, 17:48ОбществоФото: pxhere.com
На днях газета «Известия» опубликовала статью, в которой Москва объявлена «лидером по употреблению алкоголя». Согласно публикации, «москвичи купили 6,4 млн декалитров водки, коньяка, шампанского и вина».

Журналисты Телеграм-канала «Мейстер» нашли данные Росалкогольрегулирования, на которые ссылаются «Известия», и отметили, что речь идет об абсолютном объеме продаж спиртного. В этой связи вполне закономерно, что данный объем будет максимальным в самом большом по населению регионе, то есть Москве.

Поэтому и другие 8 регионов, фигурирующие в рейтинге пьющих, являются самыми густонаселенными. Лишь одна позиция составляет исключение – в перечне нет Ростовской области (6-е место по населению), зато есть Ленинградская область (26-е место). Но и тут, видимо, все дело не во вредных привычках жителей, а в том, что в этой местности много туристов, которые и составляют большинство потребителей алкопродукции.

Истинные алкогольные пристрастия россиян нужно определять не на основе абсолютного объема продаж, а используя подушевые данные. Тогда Чукотка окажется не на 82-м месте (28,7 тысяч декалитров спиртного), а на первом — 5,8 литра спиртного на душу населения за 3 месяца (в Москве — 5,05 литра).

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