Фестиваль "Ночь музыки" в Екатеринбурге отменен из-за COVID-19

Завтра утвердим на заседании оперативного штаба решение об отмене Ural Music Night. Сложившаяся эпидобстановка также не позволяет провести ни выпускные в школах, ни общегородской выпускной в Екатеринбурге. Эта та самая третья волна, к которой мы все готовились и ждали,сообщил Евгений Куйвашев.