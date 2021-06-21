Фонтан будет восстановлен в парке Металлургов в Нижнем Тагиле

Дизайн-проекты благоустройства Ленинградского проспекта и центральной части парка культуры и отдыха Металлургов были рассмотрены на совещании, которое провел глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Обновление общественных территорий планируется начать в 2022 году.

Пожелания местных жителей были учтены при проектировании центральной части парка Металлургов в Тагилстройвском районе. Планируется, что обновление получит входная группа парка. Там появится название с подсветкой. Будет заменено асфальтовое покрытие, бордюрный камень и уличные фонари. Также напротив стенда планируется восстановить фонтан, а на месте старой сцены появится детские площадки. Предполагается, что из-за бюджетоемкости проекта преобразование Ленинградского проспекта в Дзержинском районе будет разделено на два этапа. Об этом заявили специалисты МБУ «Тагилгражданпроект». Во время первого этапа работы пройдут на участке улицы от проспекта Дзержинского до половины улицы Чайковского, сообщает пресс-служба администрации Нижнего Тагила. После благоустройства на улице Вагонки появятся пешеходные дорожки, зеленые зоны и комфортная инфраструктура для отдыха. Замысел проектантов гласит, что тротуар и трамвайные пути разделят зеленые зоны. Также на общей протяженности будут установлены газоны, велодорожка, цветники, скамейки и несколько городских скульптур. Проект получил одобрение жителей района. На сегодняшний день специалистам МБУ «Тагилгражданпроект» все рекомендации даны, и они приступают непосредственно к проектированию,отметил Владислав Пинаев. Благоустройство парка Металлургов планируется начать в 2022 году в Нижнем Тагиле 7 Фото Работы по благоустройству парка Металлургов в Тагилстроевском районе в Нижнем Тагиле планируется начать в 2022 году. Напомним, в «Тагильской лагуне-2» будут оборудованы детские площадки, скейт-парк, специальные места для кружков и секций из ГДДЮТ. Также проект предусматривает строительство картодрома, бассейна для судомоделирования и спортивных площадок. «Маяк» появится в «Тагильской лагуне-2»

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